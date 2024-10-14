Продовження скандалу у Дніпрі з ТЦК: гендиректор Steko отримав сюрприз від поліції

48-річний чоловік поводився зухвало, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового, а потім і у бік ТЦК

Щодо генерального директора компанії Steko Сергія Положая, який скандалив зі співробітниками ТЦК у Дніпрі та обзивав їх, поліція відкрила кримінальне провадження. Продовжується досудове розслідування.

Інформація про це було опубліковано у пресслужбі Поліції Дніпропетровської області. Там нагадали, що інцидент трапився на майдані Шевченка 12 жовтня.

"Під час перевірки військово-облікових даних 48-річний чоловік поводився зухвало і, ігноруючи правила поведінки в суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в пресслужбі не називають імен, але, ймовірно, йдеться про Сергія Положая, з яким водночас стався скандал із військовими та ТЦК у місті Дніпро.

Відомості про це внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкції статті передбачають покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років. Продовжується досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після скандалу Сергій Положай прокоментував його на своїй сторінці в Instagram. Він невтішно висловився у бік співробітників ТЦК.