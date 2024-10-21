Из больницы в Днепре сбежали малолетние братья-близнецы: что известно (фото)

Полиция Днепра объявила розыск

В Днепре разыскивают 12-летних братьев-близнецов Максима и Богдана Махно. Ребята ушли из лечебного учреждения в Новокодакском районе города и скрылись.

В настоящее время их местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Максим и Богдан Махно — два малолетних брата, которым по 12 лет. В понедельник, 21 октября, они ушли из больницы, где находились, и пропали.

Приметы Максима: рост 130-140 см, худощавого телосложения, русые волосы. Мальчик одет в серую кофту с узором и брюки.

Приметы Богдана: рост 130-140 см, русые волосы, худощавого телосложения. Одет в черный спортивный костюм без куртки.

Если вам известна какая-либо информация о месте нахождения пропавших детей — Максиме и Богдане Махно, полиция Днепра просит сообщить по телефонам: 0 (96) 884 83 94 или 102.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Волыни потерялись совсем маленькие близнецы. Дети 2021 года рождения отошли от дома более чем на 1,5 км. Поисковые работы продолжались всю ночь.