Пельмени с впечатляющей скидкой в "АТБ": успейте сэкономить более 70 грн на упаковке

Акционное предложение на замороженный продукт с телятиной и курицей действует до 3 ноября включительно

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В сети "АТБ" пельмени Valesto с телятиной и курицей продают за 108,50 грн вместо 180,90 грн. Такая цена действует на упаковку весом 800 г.

Акционные предложения в сети действуют до 3 ноября включительно, сообщает "Телеграф".

Больше читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"

На карточке товара указана скидка 40%. Если сравнить акционную цену с прежней стоимостью 180,90 грн, экономия на одной упаковке составляет 72,40 грн.

Пельмени Valesto с телятиной и курицей попали в акционные предложения "АТБ"

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", зарплаты не растут так быстро: разница в цене одинаковой корзины в "АТБ" в 2020 и 2026 годах поражает.