З лікарні у Дніпрі втекли малолітні брати-близнюки: що відомо (фото)

Поліція Дніпра оголосила розшук

У Дніпрі розшукують 12-річних братів-близнюків Максима та Богдана Махно. Хлопці пішли з лікувального закладу в Новокодацькому районі міста та зникли.

Наразі їхнє місцеперебування невідоме. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Максим та Богдан Махно — двоє малолітніх братів, яким по 12 років. У понеділок, 21 жовтня, вони пішли з лікарні, де перебували, і зникли.

Прикмети Максима: зріст 130-140 см, худорлявої статури, русяве волосся. Хлопчик одягнутий у сіру кофту з візерунком та штани.

Прикмети Богдана: зріст 130-140 см, русяве волосся, худорлявої статури. Одягнутий у чорний спортивний костюм без куртки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування зниклих дітей — Максима та Богдана Махно, поліція Дніпра просить повідомити за телефонами: 0 (96) 884 83 94 або 102.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Волині загубились зовсім малі двійнята. Діти 2021 року народження відійшли від дому на понад 1,5 км. Пошукові роботи продовжувалися цілу ніч.