Обычная уборка могилы обернулась загадкой: что женщина нашла под корнями дерева

Во время уборки захоронения удалось обнаружить надпись, которую годами скрывало дерево.

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Женщина пришла убрать могилу, но во время работы ей пришлось выкорчевывать дерево. Под ним она нашла надпись, которую уже считала навсегда утраченной, и обратилась к зрителям с просьбой помочь установить, кто здесь похоронен.

О находке автор рассказала в публикации аккаунта liusynaltd. Она объяснила, что дерево много лет скрывало часть истории захоронения.

"Пришла убрать могилу, а пришлось выкорчевывать целое дерево!", – написала автор публикации.

На видео женщина работает у могилы и просит помочь ей с тяжелыми частями дерева. Во время уборки она обращает внимание на памятник и пытается выяснить, кому принадлежит захоронение. Позже сообщает о находке и просит присмотреться к надписи.

"Под деревом я нашла надпись, которую уже считала навсегда утраченной!", – поделилась женщина в публикации.

Как сообщал "Телеграф", надписи на памятниках могут темнеть из-за окисления металла под воздействием воздуха и влаги. Уход помогает сохранить их читаемость, если надпись открыта. Сначала ее смачивают чистой водой, а затем осторожно очищают мягкой щеткой. Слишком часто натирать надпись не стоит – советы по уходу.