Обычная уборка могилы обернулась загадкой: что женщина нашла под корнями дерева
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Во время уборки захоронения удалось обнаружить надпись, которую годами скрывало дерево.
Женщина пришла убрать могилу, но во время работы ей пришлось выкорчевывать дерево. Под ним она нашла надпись, которую уже считала навсегда утраченной, и обратилась к зрителям с просьбой помочь установить, кто здесь похоронен.
О находке автор рассказала в публикации аккаунта liusynaltd. Она объяснила, что дерево много лет скрывало часть истории захоронения.
"Пришла убрать могилу, а пришлось выкорчевывать целое дерево!", – написала автор публикации.
На видео женщина работает у могилы и просит помочь ей с тяжелыми частями дерева. Во время уборки она обращает внимание на памятник и пытается выяснить, кому принадлежит захоронение. Позже сообщает о находке и просит присмотреться к надписи.
"Под деревом я нашла надпись, которую уже считала навсегда утраченной!", – поделилась женщина в публикации.
Как сообщал "Телеграф", надписи на памятниках могут темнеть из-за окисления металла под воздействием воздуха и влаги. Уход помогает сохранить их читаемость, если надпись открыта. Сначала ее смачивают чистой водой, а затем осторожно очищают мягкой щеткой. Слишком часто натирать надпись не стоит – советы по уходу.