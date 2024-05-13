На Волыни потерялись совсем маленькие двойняшки: отошли от дома более чем на 1,5 км (фото)

Дети 2021 года рождения гуляли во дворе и внезапно исчезли

На Волыни двое малолетних детей потерялись, отойдя от собственного дома на более чем 1,5 километра. Спасатели и полицейские нашли двойню целыми и невредимыми.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области. Отмечается, что поисковые работы продолжались всю ночь.

"Вечером в воскресенье, 12 мая, в с. Обенижи Турийской громады на Волыни пропали двойняшки. Девочку и мальчика, 2021 года рождения, родные потеряли из виду на собственном дворе — калитка была открыта, рядом дорога, пруд, далее — канава, поэтому сразу забили тревогу", — говорится в сообщении.

Село Обенижи на карте

Отмечается, что спасатели с помощью лодки приступили к осмотру местных водоемов, остальная часть пожарных приступила к поисковым работам на территории вблизи дома. Кроме того, осматривали местность полицейские, местные жители.

Около полуночи с помощью беспилотника сотрудники полиции обнаружили в поле девочку, спасатели отправились по заданным координатам. Ребенок был жив, находился в поле более чем в полукилометре от дома. Уже в 00:33 ее передали родителям.

Утром, в 08:54, сотрудники полиции обнаружили еще одного ребенка у железнодорожного пути с помощью квадрокоптера с тепловизором. Местные жители первыми добрались до мальчика, фельдшер-спасатель водолазного отделения осмотрел ребенка и оказал первую помощь, ее передали медикам в карету скорой для осмотра. Указывается, что угрозы жизни ребенка нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Оболони малолетние дети, рискуя жизнью, перелезли на соседний балкон. Целью дерзкого поступка было воровство.