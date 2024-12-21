Курьер в Днепре чудом не погиб под колесами автомобиля: что его спасло (видео)
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В инциденте никто не пострадал
В Днепре курьер на велосипеде упал прямо перед легковым автомобилем. Спасло его лишь чудо и молниеносная реакция водителя.
Кадрами происшествия поделился telegram-канал Днепр Оперативный. Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке улиц Павлова и Белелюбского.
Остается непонятным, почему велосипедист упал, но вероятно он въехал в трамвайную колею. Также возможно и то, что на улице просто было скользко из-за сырой погоды.
Как видно на кадрах, автомобиль успел остановиться буквально за мгновение до того, как наехать на курьера Glovo.
Вследствие происшествия никто не пострадал.
"Этот случай еще раз напоминает о важности внимательности всех участников дорожного движения, особенно в дождливую погоду, когда дорожное покрытие становится скользким", — говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области в ночь на 21 декабря произошла смертельная авария: грузовик влетел в переполненный автомобиль. Из-за этого три человека умерли на месте, а еще четверо госпитализированы. Предварительно водитель легкового авто не заметила грузовик и столкнулась с ним.