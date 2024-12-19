В Киеве грузовик, который вез кафе, не вписался в мост Метро (видео)

На видео видно, какой именно МАФ пострадал

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с грузовой машиной. К счастью, никто не пострадал.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что грузовик, который вез МАФ, не смог проехать через мост метро.

Автор отмечает, что инцидент случился возле станции Левобережная.

Короткое видео, идет всего лишь пару секунд. На нем показан грузовой автомобиль и МАФ, которым он врезался в сам мост. На киоске видна надпись "Lacus cafe".

В результате происшествия, вероятно, никто не пострадал.

В полиции данный случай пока не комментировали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 декабря, в Дрогобыче произошла ужасная автокатастрофа. Водитель сначала влетел в два автомобиля, а затем врезался в дом. Жена пострадавшего твердит, что водитель якобы находится в состоянии наркотического опьянения. У ее мужа в результате аварии сломана ключица и предполагает, что у него сотрясение мозга.

В СМИ появилась информация, что совершить ДТП мог местный адвокат на автомобиле BMW X6 в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.