Кур’єр у Дніпрі дивом не загинув під колесами автомобіля: що його врятувало (відео)

В інциденті ніхто не постраждав

У Дніпрі кур’єр на велосипеді впав просто перед легковим автомобілем. Врятувало його лише диво та блискавична реакція водія.

Кадрами пригоди поділився telegram-канал Дніпро Оперативний. Зазначається, що інцидент стався на перехресті вулиць Павлова та Белелюбського.

Залишається незрозумілим, чому велосипедист упав, але, ймовірно, він в’їхав у трамвайну колію. Також можливе і те, що на вулиці просто було слизько через сиру погоду.

Як видно на кадрах, автомобіль встиг зупинитись буквально за мить до того, як наїхати на кур’єра Glovo.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

"Цей випадок ще раз нагадує про важливість уважності всіх учасників дорожнього руху, особливо у дощову погоду, коли дорожнє покриття стає слизьким", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Вінниччині в ніч на 21 грудня сталася смертельна аварія : вантажівка влетіла в переповнений автомобіль. Через це троє людей померли на місці, а ще четверо госпіталізовані. Попередньо водій легкового авто не помітила вантажівку та зіткнулася з нею.