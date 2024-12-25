В Днепре света не будет часами. После ракетной атаки ввели графики отключений

Россия попыталась лишить украинцев света в праздник

Из-за последствий масштабной ракетной атаки, которую россияне устроили против Украины на Рождество, 25 декабря, в ряде областей введены графики отключений света. В частности, ограничения действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.

Телеграф рассказывает о графиках отключений света в Днепре в среду, 25 декабря. В ДТЭК сообщили, что в связи с масштабной ракетной атакой "Укрэнерго" дало распоряжение на введение графиков отключений.

В ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" обнародовали графики действующих в области отключений. В компании подчеркнули, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может изменяться.

Графики отключения света в Днепропетровской области 25 декабря

1.1 очередь:

с 05:30 до 08:30;

с 15:30 до 19:00

с 22:30 до 00:00.

1.2 очередь:

с 05:30 до 08:30;

с 15:30 до 19:00.

с 22:30 до 00:00.

2.1 очередь:

с 05:30 до 08:30;

с 12:00 до 19:00.

2.2 очередь:

с 05:30 до 08:30;

с 12:00 до 19:00.

3.1 очередь:

с 08:30 до 12:00;

с 15:30 до 22:30.

3.2 очередь:

с 08:30 до 12:00;

с 15:30 до 22:30.

4.1 очередь:

с 05:30 до 12:00;

с 19:00 до 22:30.

4.2 очередь:

с 05:30 до 12:00;

с 19:00 до 22:30.

5.1 очередь:

с 12:00 до 15:30;

с 19:00 до 00:00.

5.2 очередь:

с 12:00 до 15:30;

с 19:00 до 00:00.

6.1 очередь:

с 08:30 до 15:30;

с 22:30 до 00:00.

6.2 очередь:

с 08:30 до 15:30;

с 22:30 до 00:00.

Напомним, 25 декабря, на Рождество, россияне атаковали Харьков, Днепр, Кременчуг, Ивано-Франковскую, Виннитчину, Житомирщину. Они били по объектам энергетики, секторам водоснабжения, газоснабжения и теплосетям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как 25 декабря будут отключать свет в Киеве. Там также введены почасовые графики.