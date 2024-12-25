В Днепре света не будет часами. После ракетной атаки ввели графики отключений
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 635
Россия попыталась лишить украинцев света в праздник
Из-за последствий масштабной ракетной атаки, которую россияне устроили против Украины на Рождество, 25 декабря, в ряде областей введены графики отключений света. В частности, ограничения действуют в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях.
Телеграф рассказывает о графиках отключений света в Днепре в среду, 25 декабря. В ДТЭК сообщили, что в связи с масштабной ракетной атакой "Укрэнерго" дало распоряжение на введение графиков отключений.
В ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" обнародовали графики действующих в области отключений. В компании подчеркнули, что в течение суток, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", график может изменяться.
Графики отключения света в Днепропетровской области 25 декабря
1.1 очередь:
- с 05:30 до 08:30;
- с 15:30 до 19:00
- с 22:30 до 00:00.
1.2 очередь:
- с 05:30 до 08:30;
- с 15:30 до 19:00.
- с 22:30 до 00:00.
2.1 очередь:
- с 05:30 до 08:30;
- с 12:00 до 19:00.
2.2 очередь:
- с 05:30 до 08:30;
- с 12:00 до 19:00.
3.1 очередь:
- с 08:30 до 12:00;
- с 15:30 до 22:30.
3.2 очередь:
- с 08:30 до 12:00;
- с 15:30 до 22:30.
4.1 очередь:
- с 05:30 до 12:00;
- с 19:00 до 22:30.
4.2 очередь:
- с 05:30 до 12:00;
- с 19:00 до 22:30.
5.1 очередь:
- с 12:00 до 15:30;
- с 19:00 до 00:00.
5.2 очередь:
- с 12:00 до 15:30;
- с 19:00 до 00:00.
6.1 очередь:
- с 08:30 до 15:30;
- с 22:30 до 00:00.
6.2 очередь:
- с 08:30 до 15:30;
- с 22:30 до 00:00.
Напомним, 25 декабря, на Рождество, россияне атаковали Харьков, Днепр, Кременчуг, Ивано-Франковскую, Виннитчину, Житомирщину. Они били по объектам энергетики, секторам водоснабжения, газоснабжения и теплосетям.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как 25 декабря будут отключать свет в Киеве. Там также введены почасовые графики.