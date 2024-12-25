Россияне на Рождество атаковали энергетику. Оборудование ТЭС серьезно повреждено

Энергетики оперативно приступили к устранению последствий

В среду, 25 декабря, российская армия решила "поздравить" украинцев с Рождеством Христовым очередным ракетным ударом. Массированный удар пришелся по теплоэлектростанциям ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК. В ведомстве отметили, что в этом году это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику и десятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

"В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и возобновлению работы оборудования", — говорится в сообщении.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила, что во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. В результате часть области – без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Первая заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная сообщила, что в Винницкой области в результате атаки есть повреждения.

"По состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители заживлены. Спасибо всем службам за оперативность", — отметила Наталья Заболотная.

Полтавскую область также атаковали ракетами. Поэтому в регионе 25 декабря будет применен график почасовых отключений электроэнергии. С 06:37 по 23:59 одновременно применят 3 очереди.

Ракетная атака 25 декабря — что известно

В ночь на 25 декабря российские войска нанесли новый массированный удар по Украине. Кафиры ночью выпустили ракеты разных типов.

Оккупанты били по Харькову, Днепру, Кременчугу, Ивано-Франковской, Винницкой, Житомирской. В этот раз пострадала больше всего энергетика, секторы водоснабжения, газоснабжения и теплосети.

В правительстве сообщили, что россияне массированно атаковали энергетику Украины. Из-за обстрелов в Украине ввели графики отключения света.

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