Платите больше, чем нужно: мясник назвал более выгодную альтернативу филе
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Разделку тушки и способ нарезки мяса можно поручить продавцу
При покупке курицы можно сэкономить, если обратить внимание не только на цену отдельных частей, но и на стоимость целой тушки. Такой вариант позволяет получить сразу несколько видов мяса для разных блюд.
Как пишет OkDiario, мясник в TikTok объяснил, почему советует покупать целую курицу и просить разделить ее на нужные части. Грудку можно оставить целой, нарезать на филе или полоски либо сделать из нее фарш.
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По его словам, такой подход подходит и для семьи, и для человека, который живет один: часть мяса можно приготовить сразу, остальное – заморозить для следующих блюд. Покупка целой тушки позволяет использовать разные части курицы, в частности кости для бульона. При выборе мяса также следует сравнивать цену за килограмм, а не только сумму на ценнике.
Ранее "Телеграф" сравнивал стоимость куриного филе бедра и целого бедра в магазинах и выяснял, какой вариант выгоднее выбрать покупателям, чтобы получить больше мяса за свои деньги и не переплачивать при покупке продуктов.