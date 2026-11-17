Разделку тушки и способ нарезки мяса можно поручить продавцу

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При покупке курицы можно сэкономить, если обратить внимание не только на цену отдельных частей, но и на стоимость целой тушки. Такой вариант позволяет получить сразу несколько видов мяса для разных блюд.

Как пишет OkDiario, мясник в TikTok объяснил, почему советует покупать целую курицу и просить разделить ее на нужные части. Грудку можно оставить целой, нарезать на филе или полоски либо сделать из нее фарш.

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Способ нарезки грудки покупатель может выбрать сам Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

По его словам, такой подход подходит и для семьи, и для человека, который живет один: часть мяса можно приготовить сразу, остальное – заморозить для следующих блюд. Покупка целой тушки позволяет использовать разные части курицы, в частности кости для бульона. При выборе мяса также следует сравнивать цену за килограмм, а не только сумму на ценнике.

Ранее "Телеграф" сравнивал стоимость куриного филе бедра и целого бедра в магазинах и выяснял, какой вариант выгоднее выбрать покупателям, чтобы получить больше мяса за свои деньги и не переплачивать при покупке продуктов.