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Кабмин Сергея Корецкого решил потратить 12 млрд грн на достройку нормально функционирующих дорог, которые не являются первоочередной потребностью для финансирования ни с экономической, ни с логистической точки зрения. Речь идет о строительстве почти 30-километрового четырехполосного участка новой трассы Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, а также расширении северного обхода Житомира до четырех полос, пишет УНИАН .

Издание напоминает, что в конце сентября премьер-министр Сергей Корецкий объявил, что правительство откладывает расходы, которые не являются первоочередными. К ним он прямо отнес "новые строительства, реконструкции и капитальные ремонты, которые не являются критически важными". "Параллельно с заявлениями об экономии правительство Корецкого продолжает выделять средства на проекты, имеющие сомнительную экономическую целесообразность в ситуации войны и необходимости жестко контролировать расходование ресурсов. Речь идет о 30-километровом участке на автодороге Н-31, а также обходе Житомира по трассе Киев — Чоп, который планируется расширить с нынешних двух до четырех полос", — говорится в статье.

Дорогу Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка (Днепропетровская и Полтавская области) начали строить в 2017 году. После начала полномасштабного вторжения строительство остановили, а весной 2026 года возобновили: осталось достроить около 20% протяженности. "Но незавершенная 30-км ветка – это фактически дорога "в поле". За пять лет большой войны все привыкли пользоваться первичным маршрутом и потребности в строительстве новой трассы де-факто нет", — говорится в материале. Издание также публикует фотографии текущего состояния дороги, демонстрирующие новое полотно, пригодное для эксплуатации.

Достройкой на 30-километровом участке от канала Днепр — Донбасс до границы с Полтавской областью будет заниматься компания "Автомагистраль-Юг" — она же получит средства на обслуживание уже построенной части трассы. Вместе с другими дорогами региона компания получила 4,33 млрд грн прямых подрядов на основании решения Совета обороны Днепропетровской области, которое объяснялось потребностью "бесперебойного и безопасного проезда логистического обеспечения… и эвакуации населения".

По данным Prozorro, на 2026 год на проект предусмотрено более 7 млрд грн бюджетного финансирования (часть должна быть выделена в 2026-м, часть – в 2027-м). В 2021 году экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о примерно трехкратном росте стоимости километра этого участка по сравнению с предыдущими отрезками трассы: он сравнивал около 30 км стоимостью более 10 млрд грн с предыдущими 80 км, на которые, по его словам, было израсходовано примерно 12 млрд грн.

Похожая ситуация — с северным обходом Житомира. Здесь правительство финансирует расширение с двух до четырех полос 20-километрового участка, который в свое время запустил китайский Sinohydro. Формально было выполнено около 50% работ, после чего из-за срывов сроков и претензий к качеству договор расторгли по инициативе "Укравтодора" (предшественник Госвосстановления). В настоящее время дорога эксплуатируется с ограничением скорости и половиной задействованных полос движения. Впрочем, транзитный транспорт обычно в сам областной центр не заходит. После расторжения Украиной контракта с Sinohydro в арбитраже рассматривается иск о возмещении 10 млн евро банковских гарантий, поскольку китайская компания считает прекращение деловых отношений незаконным.

В 2022 году тендер на возобновление работ был отменен из-за начала вторжения России. В настоящее время реконструкцию 22-километрового участка с демонтажом предыдущих "наработок" китайского подрядчика ведет турецкая компания Onur. Она имеет три договора примерно на 2,3 млрд грн на три из пяти очередей строительства. Из них в 2026 году будет профинансировано 1,2 млрд грн. В то же время общая стоимость достройки обхода составляет около 6,1 млрд грн. То есть еще на 3,8 млрд грн контракты не заключены – это среднесрочные четвертая и пятая очереди строительства. Будут ли средства на то, чтобы их завершить – неизвестно.

На 2027 год на оба объекта перенесено 5,5 млрд грн "за счет других источников". Будет ли возможность их профинансировать, учитывая, что дорожный фонд планируется заложить на уровне 25% от потребности, – еще один открытый вопрос без ответа.

Издание отмечает, что, пока правительство было готово тратить миллиарды на ненужные дорожные проекты, Казначейство продолжало задерживать платежи местных бюджетов. "Отказ от проектов достройки Н-31 и обхода Житомира позволил бы правительству высвободить немалые средства, которые могли бы пойти либо на социальные выплаты, либо на другие приоритетные отрасли. Например, на закупку дронов или строительство защитных фортификационных сооружений вокруг объектов энергетики. Однако сейчас большим приоритетом правительства кажется удовлетворение потребностей отдельных дорожных строителей", — резюмирует издание.