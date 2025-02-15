В Днепре во время войны хотят потратить 50 млн гривен на капремонт заведения культуры

Оплата будет произведена по факту выполненных работ, в течение 120 дней

В Днепре, где ранее объявили тендер на приобретение флагов на полмиллиона, теперь хотят потратить более 50 миллионов на ремонт коммунального учреждения культуры. Вызывает большие сомнения, что именно на это следует тратить такие средства сейчас, когда фронт приближается к Днепропетровщине.

Соответствующий тендер размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro. Ожидаемая стоимость заказа составляет 50 730 245 гривен.

Такие деньги планируют потратить на ремонт коммунального учреждения культуры "АРТТЕРИТОРИЯ". Он расположен в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого, 118 А. На его базе работают творческие коллективы, кружки, студии, клубы по интересам, проводятся спортивные состязания. Также там проходят лекции и семинары культурно-художественной тематики.

Тендер был опубликован 14 февраля, предложения будут приниматься до 4 марта. Работы должны быть проделаны до 25 декабря 2026 года. Выигравший торги будет производить капитальный ремонт комплексной системы противопожарной защиты в здании "АРТТЕРИТОРИИ" (филиал "Культурно-спортивный комплекс "Шинник"). Оплата будет произведена по факту выполненных работ, в течение 120 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Кривом Роге объявили тендер на сотни тысяч гривен. Их хотят потратить на книги.