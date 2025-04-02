Миллионы наличкой, машины и новые дома: скандальный Крупа удивил декларацией за 2024 год

Официальная зарплата Крупы за прошлый год — 414 тысяч гривен

Сын подозреваемой в незаконном обогащении экс-главы Хмельницкой областной медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Татьяны Крупы Александр в 2024 году купил пять домов. Кроме того, у него есть три авто и большая сумма наличкой.

Бывший начальник Главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области Александр Крупа указал такие данные в декларации за прошлый год, которую он подал 31 марта 2025.

Так, Крупа задекларировал шесть земельных участков размером 20 тысяч квадратных метров по 36,8 тысячи гривен и еще четыре участка аналогичного размера, но по 34,6 тысячи гривен.

Указано, что в 2024 году Александр Крупа приобрел пять домов в Хмельницкой области. Каждый из них площадью 18,4 м2. Еще четыре дома в том же году приобрела его супруга Екатерина.

В графе транспортных средств указано, что Крупе принадлежат три автомобиля:

Volkswagen Touareg 2013 года выпуска. Эту машину он купил в 2013 году.

Audi Q7 2016 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен в 2018 году за 1 100 000 грн.

BMW X7 2022 года выпуска. Был куплен в ноябре 2022 года за 2 200 000 грн.

Его официальная зарплата — 414 тыс. грн, еще 17 млн грн он получил других доходов. Жена Александра Екатерина за прошлый год более 10 млн грн.

В декларации также отмечено, что Александр Крупа имеет 9,9 млн гривен, 60 тысяч евро и 450 тысяч долларов наличными. На банковских счетах в целом у него имеется 3 481 291 гривен, 25 866 долларов и 12 547 евро.

Александр Крупа имеет 75% собственности в здании дискоклуба молодежно-развлекательного комплекса в Хмельницком, который стоит 1,33 млн гривен. Также сын экс-главы МСЭК задекларировал два недостроенных жилых дома площадью 590 и 205 квадратных метров.

Александр Крупа — кто это

Кандидат в депутаты Хмельницкого городского совета 7 созыва, глава главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области (2020-2024), председатель Хмельницкой РГА (2019-2020). Фигурант антикоррупционного расследования.

Родился 24 января 1987 в Хмельницком. Женат. Есть двое детей.

В 2010 году окончил Хмельницкий национальный университет по специальности "международные отношения. В 2014 году окончил Хмельницкий университет управления и права по специальности "юрист". Окончил аспирантуру Хмельницкого национального университета и стал Кандидатом экономических наук.

В 2010 году работал ассистентом кафедры финансов и банковского дела Хмельницкого Национального университета.

В 2015 году неудачно баллотировался в Хмельницкий городской совет 7 созыва от партии Самопомощь.

С 2018 по 2019 год занимал должность первого заместителя председателя Хмельницкой РГА.

С 2019 по 2020 год был председателем Хмельницкой районной государственной администрации.

Как пишет "Чесно", в 2020 году Крупа был назначен начальником главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. По его декларации, свою работу Крупа совмещал с преподаванием в Хмельницком национальном университете.

В том же 2020 году работал финансовым директором ООО Солар-Инвест, которую основал сам Крупа вместе с матерью и отцом в 2016 году.

Александр Крупа

4 октября работники ДБР во время обысков обнаружили у руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы более 6 млн долларов. Крупа и ее сын Александр подозреваются в незаконном обогащении. Татьяна Крупа принимала участие в схеме по предоставлению уклоняющимся от мобилизации фейковой инвалидности.

12 октября 2024 стало известно, что Александр уволился с должности начальника Управления Пенсионного фонда области. Заявление он написал по собственному желанию.

15 октября 2024 года на сайте НАПК появилось две декларации Александра Крупы. В них утверждается, что 7 и 8 октября (уже после обысков) он получил два солидных транша на общую сумму 9 миллионов 899 тысяч 222 грн (свыше 240 тысяч долларов).

7,5 миллиона гривен (181 966 долл.) как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. Деньги получил от Близнюка Евгения Петровича.

2 миллиона 399 тысяч 222 гривны (свыше 58 тыс. долларов) как доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав от Бицика Петра Николаевича.

К слову, в его декларации за 2023 год немало доходов, так, заработная плата в прошлом году составила более 657 тыс. грн, а другие доходы пересекли 2,5 млн грн. Большинство недвижимости оформлено на жену, но в целом у семьи Круп задекларировано немало квартир, 25 земельных участков, 5 жилых домов и два — недостроенных, 4 садовых (дачных) дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, получил ли кто-нибудь наказание после скандала с фальшивыми инвалидностями прокуроров.