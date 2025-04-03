Мэр уничтоженного россиянами города получил миллионную зарплату и солидную надбавку в 2024 году (декларация)

На банковских счетах городской глава в целом хранит 1 071 061 гривен

Мэр города Бахмут, который находится под российской оккупацией, в прошлом году получил солидную прибавку к зарплате. Кроме того, за последний год он получил почти 1,5 млн гривен.

Об этом стало известно из декларации за 2024 год, которую Алексей Рева подал 31 марта текущего года. В ней отмечено, что помимо зарплаты он также получил пенсию в размере 204 253 гривен. Указанная должность — начальник Бахмутской городской военной администрации.

В графе объектов недвижимости отмечено, что жене городского главы Елене Реве принадлежит жилой дом, гараж и три земельных участка в Бахмуте. Кроме того, в прошлом году она арендовала дом в Обуховке Днепропетровской области и там же земельный участок.

У семьи есть одна машина — Mercedes Benz s500 2010 года выпуска. Она принадлежит супруге мэра.

В его собственности числится ружье гладкоствольное Mossberg Maverick 88, а также карабин Remington.

Доходы Алексея Ревы за 2024 год составили 1 454 615 тысяч гривен в качестве заработной платы, а также 204 253 гриве пенсии. Стоит отметить, что в декларации за прошлый год в графе зарплаты было указано 1 352 099 гривен. То есть, в 2024-ом вышла надбавка в 102 тысячи гривен.

Тем временем его супруга получила 180 000 гривен заработной платы в коммерческом предприятии "Деми", 711 644 гривен в качестве процентов от банка, и 251 439 гривен пенсии.

В декларации указано, что на банковских счетах Алексей Рева в целом хранит 1 071 061 гривен. Его супруга Елена хранит на банковских счетах 7,9 млн гривен. В наличных сбережениях у нее имеется 680 000 гривен, 15 000 долларов и 5000 евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что семья главы НБУ Пышного инвестирует огромные деньги в долларовые гособлигации и имеет солидный заработок. Стало известно, что есть в декларации банкира.