Кухня, душ и кровать – в одной комнате. В Днепре продают необычную квартиру за "копейки"

Здесь буквально все сосредоточено в пределах одной комнаты

В Украине можно найти жилье на любой вкус и кошелек — от просторных апартаментов до ультракомпактных квартир, где каждый сантиметр имеет значение. Так, в Днепре выставили на продажу нетипичную квартиру-студию, которая сразу привлекла внимание своей необычной мобильностью.

Соответствующее видео разместили в местном паблике. Жилье площадью всего несколько квадратных метров оценили в 13 500 долларов или 556 000 гривен.

"Осталось только унитаз прикрутить к табуретке и можно не вставать вообще", — иронически прокомментировали сообщение.

За эту сумму владелец предлагает максимально компактное пространство, где буквально все сосредоточено в пределах одной комнаты – миниатюрная кухня с плитой и мойкой, расположенная вплотную к ванной. Каждый элемент продуман до мелочей, чтобы поместить в нескольких квадратных метрах все необходимое для базового обихода.

Недвижимость, поразившая соцсети своим радикальным подходом к минимализму, стала объектом многочисленных обсуждений. Десятки украинцев отреагировали на объявление об оригинальном жилье. Однако вполне возможно, что квартира все же найдет своего покупателя.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Запорожье предлагают в аренду однокомнатную квартиру за символическую плату — всего 500 гривен в месяц. Но есть одно важное условие: новым жителям придется самостоятельно выполнить базовый косметический ремонт.