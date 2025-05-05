Пеннивайз за рулем? Загадочный "гость" на дорогах Днепра испугал и рассмешил горожан (видео)

Украинцы возмущены тем, что такие действия отвлекали других на дорогах

Жители Днепра стали свидетелями необычной и несколько жуткой и смешной картины на городских дорогах. Водитель белого микроавтобуса привлек внимание других участников движения своим эпатажным видом – за рулем автомобиля находился человек в маске ужасного клоуна с жутким улыбкой и белым гримом на лице.

Видео необычного водителя быстро разлетелось местными социальными сетями и пабликами. Такая публикация стала популярна и бурное обсуждение среди пользователей.

"Пеннивайза заметили на дорогах Днепра. Наверное, едет к Боре разбираться, что там с ливнёвками", — подписали видео в сети.

Украинцы шутили по поводу ситуации, предполагая, что такое "может одевать ТЦК". А также водитель может быть участником какого-то флешмоба. Однако комментаторы все же отметили, что такой образ может быть не только неожиданным, но и потенциально отвлекающим для других водителей.

Пока неизвестно, кем именно загадочный водитель в маске клоуна и с какой целью он выбрал такой образ для поездок по городу. То ли это была разовая акция, то ли необычная манера вождения – остается загадкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец показал, как гусь каждое утро атакует его по дороге на работу.