Укр

Пеннивайз за рулем? Загадочный "гость" на дорогах Днепра испугал и рассмешил горожан (видео)

Автор
Марина Ищенко
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Необычный водитель катался на автомобиле по Днепру
Необычный водитель катался на автомобиле по Днепру. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцы возмущены тем, что такие действия отвлекали других на дорогах

Жители Днепра стали свидетелями необычной и несколько жуткой и смешной картины на городских дорогах. Водитель белого микроавтобуса привлек внимание других участников движения своим эпатажным видом – за рулем автомобиля находился человек в маске ужасного клоуна с жутким улыбкой и белым гримом на лице.

Видео необычного водителя быстро разлетелось местными социальными сетями и пабликами. Такая публикация стала популярна и бурное обсуждение среди пользователей.

"Пеннивайза заметили на дорогах Днепра. Наверное, едет к Боре разбираться, что там с ливнёвками", — подписали видео в сети.

Украинцы шутили по поводу ситуации, предполагая, что такое "может одевать ТЦК". А также водитель может быть участником какого-то флешмоба. Однако комментаторы все же отметили, что такой образ может быть не только неожиданным, но и потенциально отвлекающим для других водителей.

Пока неизвестно, кем именно загадочный водитель в маске клоуна и с какой целью он выбрал такой образ для поездок по городу. То ли это была разовая акция, то ли необычная манера вождения – остается загадкой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец показал, как гусь каждое утро атакует его по дороге на работу.

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#Днепр #Курьез #Мем