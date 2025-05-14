Днепрянам сделали важное предупреждение: вот что будет, если не платить за вывоз мусора

Долг очень большой

В поселке Самаровка на окраине Днепра возникла критическая ситуация с оплатой за вывоз мусора. Не все жители района платят за услугу, а подобная ситуация ставит под угрозу бесперебойную работу перевозчика.

Об этом рассказал начальник управления охраны окружающей среды департамента экологической политики Ярослав Крысько, пишет Наш город. По его словам, на улице Есенина задолженность уже превысила 200 тысяч гривен при ежемесячном начислении всего 6 тысяч.

Он также добавил, что перевозчик добросовестно выполняет свои обязанности: пакеты с отходами, размещенные у частных домовладений, вывозятся раз в неделю по графику. Тем не менее ключевой проблемой остается низкий уровень оплаты за услугу.

Улица Есенина в Днепре

Департамент экологической политики призывает жителей Самаровки и других районов Днепра ответственно относиться к своим обязательствам: заключать договоры с перевозчиком и своевременно оплачивать вывоз твердых бытовых отходов. Своевременная оплата – это залог чистоты города и стабильной работы служб, обеспечивающих комфортную жизнь.

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