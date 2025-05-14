Дніпрянам зробили важливе попередження: ось що буде, якщо не платити за вивіз сміття

Борг дуже великий

У селищі Самарівка на околиці Дніпра виникла критична ситуація з оплатою за вивезення сміття. Не всі жителі району платять за послугу, а така ситуація ставить під загрозу безперебійну роботу перевізника.

Про це розповів начальник управління охорони навколишнього середовища департаменту екологічної політики Ярослав Крисько, пише Наше місто. За його словами, на вулиці Єсеніна заборгованість уже перевищила 200 тисяч гривень при щомісячному нарахуванні всього 6 тисяч.

Він також додав, що перевізник сумлінно виконує свої обов’язки: пакети з відходами, розміщені біля приватних домоволодінь, вивозяться раз на тиждень згідно з графіком. Проте ключовою проблемою залишається низький рівень оплати за послугу.

Вулиця Єсеніна у Дніпрі

Департамент екологічної політики закликає мешканців Самарівки та інших районів Дніпра відповідально ставитися до своїх зобов’язань: укладати договори з перевізником і вчасно сплачувати за вивезення твердих побутових відходів. Своєчасна оплата — це запорука чистоти міста та стабільної роботи служб, що забезпечують комфортне життя.

Раніше "Телеграф" писав, що місто в Україні опинилось на межі повного відключення води.