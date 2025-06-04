В Днепре на ремонт моста потратят треть миллиарда: до войны это никому не было интересно

В 2022 году Россия нанесла по этому мосту авиаудар

В Днепре во время войны хотят потратить треть миллиарда гривен на капитальный ремонт трамвайного пути на одном из мостов. Работы должны быть выполнены до конца декабря 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные электронной системы публичных закупок Prozorro. Речь идет о Старом мосте (бывшее название Амурский мост), по которому в 2022 году Россия нанесла авиаудар. Атака, к слову, вызвала некоторые повреждения, но не повлияла на его работу. Мост соединяет Центральный и Нижнеднепровский районы города.

Заказчиком в тендере выступает коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" горсовета Днепра. Власти планируют капитальный ремонт трамвайного пути на вышеуказанном мосту. Заявленная сумма работ составляет 351 миллион гривен.

Торги были открыты 2 июня, а крайний срок подачи предложений – 17 июня. Уже 18 числа должен начаться аукцион, хотя по состоянию на 4 июня нет предложений от потенциальных участников торгов.

К тендеру прикреплен документ на 53 страницы, где вместе прописаны материалы и объем работ, которые должен выполнить будущий подрядчик. Просмотреть его можно, перейдя по ссылке, в раздел "документы", "додаток-3".

Интересно, что дорогие работы на мосту решили провести во время войны, при том, что до этого переправа не видела капремонта десятилетиями.

Напомним, ранее мы писали о том, что в библиотеки Украины закупят книгу, наполненную гендерными стереотипами.