У Дніпрі на ремонт мосту витратять третину мільярда: до війни це нікому не було цікаво

У 2022 році Росія завдала по цьому мосту авіаудару

У Дніпрі під час війни хочуть витратити третину мільярда гривень на капітальний ремонт трамвайної колії на одному з мостів. Роботи мають бути виконані до кінця грудня 2025 року.

Про це свідчать дані електронної системи публічних закупівель Prozorro. Йдеться про Старий міст (колишня назва Амурський міст), по якому у 2022 році Росія завдала авіаудару. Атака, до речі, спричинила деякі пошкодження, але не вплинула на його роботу. Міст з’єднує Центральний та Нижньодніпровський райони міста.

Замовником у тендері виступає комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" міськради Дніпра. Влада планує капітальний ремонт трамвайної колії на вищевказаному мосту. Заявлена сума робіт складає 351 мільйон гривень.

Торги було відкрито 2 червня, а крайній термін подання пропозицій – 17 червня. Вже 18 числа має розпочатися аукціон, хоча станом на 4 червня немає пропозицій від потенційних учасників торгів.

До тендеру прикріплено документ на 53 сторінки, де разом матеріали та обсяг робіт, які має виконати майбутній підрядник. Переглянути його можна, перейшовши за посиланням у розділі "документи", "додаток-3".

Цікаво, що дорогі роботи на мосту вирішили провести під час війни, при тому, що до цього переправа не бачила капремонту десятиліттями.

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