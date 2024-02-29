"Просто разобьют ему харю": ссора Милевского и Алиева набирает обороты

Между бывшими игроками сборной Украины непростые отношения

Бывшие футболисты киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев и Артем Милевский поругались. После многих лет дружбы они, судя по всему, прекратили общение.

Об этом стало известно из прямой трансляции Алиева в Instagram. Там известный футболист заявил, что причиной конфликта стало недавнее заявление Милевского в его сторону.

В одном из недавних интервью Милевский назвал "глупым" решение Алиева рассказать о его проблемах со здоровьем и алкогольной зависимости. По его словам, он сам хотел выбраться из кризисной ситуации и не хотел, чтобы о его проблемах знали другие.

Теперь же Алиев заявил, что Милевского для него больше не существует.

"Хочу сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует.

Очень много людей, моих близких, с кем я служу и езжу на передок, говорят мне, что если они его увидят, это о Милевском, они просто разобьют ему харю. Я просил сделать все возможное, чтобы этого не делали", – сказал Алиев.

Алиев выступал в составе киевского "Динамо" в 2005-2010 и 2011-2013 годах, в то же время Милевский защищал цвета киевской команды в 2002-2013 годах. Долгое время футболисты дружили и неоднократно рассказывали об этом СМИ.

Ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Милевский после курса лечения и кодировки от алкоголя.