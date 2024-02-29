"Просто розіб’ють йому харю": сварка Мілевського та Алієва набирає обертів

Між колишніми гравцями збірної України непрості стосунки

Колишні футболісти київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв та Артем Мілевський посварилися. Після багатьох років дружби вони, судячи з усього, припинили спілкування.

Про це стало відомо з прямої трансляції Алієва у Instagram. Там відомий футболіст заявив, що причиною конфлікту стала нещодавня заява Мілевського у його бік.

В одному з недавніх інтерв’ю Мілевський назвав "безглуздим" рішення Алієва розповісти про його проблеми зі здоров’ям та алкогольною залежністю. За його словами, він сам хотів вибратися з кризової ситуації та не хотів, щоб про його проблеми знали інші.

Тепер Алієв заявив, що Мілевського для нього більше не існує.

"Хочу сказати одне, щоб ви всі знали, щоб мені більше ніхто нічого не писав. Я з ним не спілкувався. Після тих слів, які він сказав, для мене ця людина більше не існує.

Дуже багато людей, моїх близьких, з ким я служу і їжджу на передок, кажуть мені, що якщо вони його побачать, це про Мілевського, вони просто розіб’ють йому харю. Я просив зробити все можливе, щоб цього не робили", – сказав Алієв.

Алієв виступав у складі київського "Динамо" у 2005-2010 та 2011-2013 роках, водночас Мілевський захищав кольори київської команди у 2002-2013 роках. Довгий час футболісти дружили та неодноразово розповідали про це ЗМІ.

Раніше "Телеграф" писав про те, як виглядає Мілевський після курсу лікування та кодування від алкоголю.