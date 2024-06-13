Довбику будет очень непросто: представляем главную звезду сборной Румынии на Евро-2024 (видео)

У украинских футболистов могут возникнуть проблемы

Уже 14 июня стартует чемпионат Европы по футболу в Германии. Свой первый матч сборная Украины проведет 17 июня против команды Румынии.

"Телеграф" разбирался в том, кто является главной звездой румынской команды. В составе соперника есть много сильных исполнителей, но выделяется из них Раду Драгушин.

Этот центральный защитник зимой 2024 года перебрался в лондонский "Тоттенхэм" за рекордные для румынского футбола 21,5 миллиона фунтов стерлингов. На данный момент Драгушин является самым дорогим футболистом своей национальной команды.

За половину сезона защитник делал в среднем 1,7 перехвата за 90 минут и выиграл 60% своих воздушных дуэлей в Премьер-лиге, хотя и провел всего пять матчей в чемпионате.

Мастерство Драгушина

В составе сборной Румынии 22-летний футболист отыграл 13 матчей и пока не отмечался забитыми мячами. Специалисты сходятся во мнении, что именно Раду стал одним из творцов долгожданного выхода румынов на чемпионат Европы.

Интересно, что до переезда в Англию молодой футболист пробовал свои силы в Италии. Там он начинал в "Ювентусе", после чего были попытки в "Сампдории" и "Дженоа". Интересно, что Драгушин дебютировал за "Ювентус" в матче Лиги чемпионов против киевского "Динамо" в декабре 2022 года.

Не исключаем, что Драгушин будет персонально играть против основного бомбардира сборной Украины Артема Довбика.

Заявка сборной Румынии на Евро-2024

Голкиперы: Хорациу Молдован, Флорин Нице, Штефан Тырновану

Защитники: Андрей Рациу, Василе Могош, Андрей Буркэ, Раду Дрэгушин, Адриан Рус, Ионуц Неделчару, Богдан Раковицан, Никушор Банку.

Полузащитники: Дейан Сореску, Николае Станчу, Мариус Марин, Александру Чикылдеу, Резван Марин, Дариус Олару, Адриан Шут, Деннис Ман, Валентин Михеилэ, Яанис Хаджи, Флоринел Коман.

Нападающие: Денис Дрэгуш, Джеордже Пушкаш, Денис Алибек, Даниэл Бирлиджя.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сборная Украины проведет на турнире как минимум три игры. Накануне искусственный интеллект дал прогноз на выход Сине-желтых из группы.