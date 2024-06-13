Довбику буде дуже непросто: представляємо головну зірку збірної Румунії на Євро-2024 (відео)

В українських футболістів можуть виникнути проблеми

Вже 14 червня стартує чемпіонат Європи з футболу у Німеччині. Свій перший матч збірна України проведе 17 червня проти Румунії.

"Телеграф" розбирався у тому, хто є головною зіркою румунської команди. У складі суперника є багато сильних виконавців, але виділяється з них Рада Драгушин.

Цей центральний захисник взимку 2024 року перебрався до лондонського "Тоттенхема" за рекордні для румунського футболу 21,5 мільйона фунтів стерлінгів. Наразі Драгушин є найдорожчим футболістом своєї національної команди.

За половину сезону захисник робив у середньому 1,7 перехоплення за 90 хвилин і виграв 60% своїх повітряних дуелей у Прем’єр-лізі, хоч і провів лише п’ять матчів у чемпіонаті.

Майстерність Драгушина

У складі збірної Румунії 22-річний футболіст відіграв 13 матчів і поки що не відзначався забитими м’ячами. Фахівці сходяться на думці, що саме Раду став одним із творців довгоочікуваного виходу румунів на чемпіонат Європи.

Цікаво, що до переїзду до Англії молодий футболіст намагався спробувати свої сили в Італії. Там він починав у "Ювентусі", після чого були спроби в "Сампдорії" та "Дженоа". Цікаво, що Драгушин дебютував за "Ювентус" у матчі Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" у грудні 2022 року.

Не виключаємо, що Драгушин персонально гратиме проти основного бомбардира збірної України Артема Довбика.

Заявка збірної Румунії на Євро-2024

Голкіпери: Хораціу Молдован, Флорін Ніце, Штефан Тирновану

Захисники: Андрій Раціу, Василь Могош, Андрій Бурке, Раду Драгушин, Адріан Рус, Йонуц Неделчару, Богдан Раковіцан, Нікушор Банку.

Півзахисники: Дейан Сореску, Ніколає Станчу, Маріус Марін, Олександру Чикилдеу, Резван Марін, Даріус Олару, Адріан Шут, Денніс Ман, Валентин Міхеїле, Яаніс Хаджі, Флорінел Коман.

Нападники : Денис Дрэгуш, Джеордже Пушкаш, Денис Алібек, Даніел Бірліджя.

Раніше "Телеграф" писав про те, що збірна України проведе на турнірі щонайменше три гри. Напередодні штучний інтелект дав прогноз на вихід Синьо-жовтих із групи.