Их города разрушила и захватила Россия: звезды сборной Украины показали зверства РФ у себя дома (видео)

Ролик бурно обсуждают за пределами Украины

В Германии в пятницу стартует Евро-2014 участие в котором примет и сборная Украины. Перед стартом первенства наша команда записала мощное видео, на котором показаны последствия российских ударов по украинским городам.

В ролике запечатлены разрушения в городах, которые обстреливала Россия. Некоторые из них давно находятся в оккупации. Видео опубликовано на страничке УАФ в социальной сети Х.

В кадр попали 13 футболистов сборной Украины: Андрей Лунин, Анатолий Трубин, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Максим Таловеров, Сергей Сидорчук, Александр Зинченко, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Михаил Мудрик и Артем Довбик. Также слово сказал и главный тренер Сергей Ребров.

К примеру, город Красноград в Харьковской области находится под постоянным ударами врага. В этом городе родились звезды сборной Украины Лунин и Мудрик. А вот Большая Новоселовка на Донбассе, откуда родом Шапаренко, уже практически стерта с лица земли.

"Футбол, как и весь спорт, не вне политики, не вне войны. Мы призываем все страны-участницы чемпионата Европы помогать Украине", – гласит подпись под видео.

Также в ролике фигурирует Радомышль Киевской области, откуда родом Зинченко.

На ролик уже отреагировали западные СМИ. Уже спустя несколько часов на него отреагировали крупнейшие западные издания, которые помогли распространить информацию о зверствах российской армии в нашей стране.

Напомним, что первенство Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. Наша команда сыграет в одной группе со сборными Бельгии, Словакии и Румынии. Первую игру украинцы проведут против румынов 17 июня.