Германия - Шотландия: где и когда смотреть матч-открытие Евро-2024

Первый матч Евро-2024 состоится в Мюнхене

В пятницу, 14 июня, в Мюнхене стартует чемпионат Европы-2024 по футболу. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Шотландия.

В прямом эфире поединок первого тура группы А Германия — Шотландия покажут Megogo и "Суспільне". Об этом сообщает "Телеграф".

Игра Германия — Шотландия состоится на домашней арене "Баварии" — "Арене Мюнхен", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть встречу на Megogo можно по подпискам: "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная+благотворительность" (цена — от 99 грн). Бесплатно посмотреть встречу можно на региональных телеканалах "Суспільне" (Киев, Черкассы, Винница и тд), а также в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV, кроме ОТТ.

Напомним, сборная Германии провела контрольный поединок с Украиной перед стартом турнира. Примечательно, что немцы не сумели одолеть Сине-желтых (0:0).

Отметим, в Группе А также выступают Венгрия и Швейцария. С расписанием и результатами всех матчей Евро-2024 можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, у нас на сайте доступны заявки всех сборных на ЧЕ-2024.