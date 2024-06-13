Германия - Шотландия: букмекеры озвучили прогноз на первый матч Евро-2024

Немцы — главные фавориты домашнего Евро

В пятницу, 14 июня, сборные Германии и Шотландии проведут первый поединок на чемпионате Европы-2024. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Шотландия.

Букмекеры считают немцев однозначными фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet.

На победу хозяев Евро-2024 специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,32. В то же время триумф гостей менее вероятен — коэффициент 10,50. Добавим, что Favbet оценил вероятность победы Германии в 73%, а Шотландии — в 9%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Германия — Шотландия

Favbet: (победа Германии 1,32 — ничья 5,50 — победа Шотландии 10,50)

William Hill: (1,28 — 5,50 — 11,00)

Bwin: (1,29 — 5,50 — 10,00)

Матч Германия — Шотландия состоится на "Арене Мюнхен". Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть игру в прямом эфире в Украине. К слову, немцы перед турниром сыграли товарищеский поединок со сборной Украины.

Сборная Украины стартует на Евро-2024 17 июня. На сайте "Телеграф" доступно расписание Сине-желтых, а также календарь всего турнира. Все игры национальной команды можно посмотреть бесплатно.