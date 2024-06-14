Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча-открытия Евро-2024
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Игра-открытие пройдет в Мюнхене
В пятницу, 14 июня, в Мюнхене стартует чемпионат Европы по футболу. В первой игре встретятся хозяйка турнира — Германия, а противостоять ей будут шотландцы.
"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия — Шотландия. Встреча группы А состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало — в 22:00 по киевскому времени.
Германия — Шотландия — начало в 22:00 (обновляется)
Германия подходит к домашнему Евро в качестве одного из фаворитов, чего нельзя сказать о шотландцах. Немцы наверняка будут играть только на победу, а Шотландия выберет тактику второго номера, чтобы не пропустить много, ведь разница мячей может сыграть определяющую роль в борьбе за выход в плей-офф. К слову, в квартете А также выступают Венгрия и Швейцария, и с этими командами шотландцы могут взять очки.
Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру Германия — Шотландия в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.
На сайте "Телеграф" доступны календарь и расписание ЧЕ-2024. Сборная Украины стартует на турнире матчем против Румынии.