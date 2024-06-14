Їхні міста зруйнувала та захопила Росія: зірки збірної України показали звірства РФ в себе вдома (відео)

Ролик бурхливо обговорюють за межами України

У Німеччині у п’ятницю стартує Євро-2014 участь у якому візьме і збірна України. Перед стартом першості наша команда записала потужне відео, на якому показано наслідки російських ударів по українських містах.

У ролику знято руйнування в містах, які обстрілювала Росія. Деякі з них давно перебувають в окупації. Відео опубліковано на сторінці УАФ у соціальній мережі Х.

У кадр потрапили 13 футболістів збірної України: Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Максим Таловерів, Сергій Сидорчук, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Михайло Мудрик та Артем Довбик. Також слово сказав головний тренер Сергій Ребров.

Наприклад, місто Красноград у Харківській області знаходиться під постійним ударом ворога. У цьому місті народилися зірки збірної України Лунін та Мудрик. А ось Велика Новоселівка на Донбасі, звідки родом Шапаренко, вже практично стерта з землі.

"Футбол, як і весь спорт, не поза політикою, не поза війною. Ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні", — говорить підпис під відео.

Також у ролику фігурує Радомишль Київської області, звідки родом Зінченко.

На ролик відреагували західні ЗМІ. Вже за кілька годин на нього відреагували найбільші західні видання, які допомогли поширити інформацію про звірства російської армії в нашій країні.

Нагадаємо, що першість Європи пройде з 14 червня до 14 липня. Наша команда зіграє в одній групі зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. Першу гру українці проведуть проти румунів 17 червня.