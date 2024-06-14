Матч Румыния - Украина на Евро-2024 покажут по всему миру: список каналов по странам

Матч Румыния — Украина пройдет в Мюнхене и начнется в 16:00 по киевскому времени

В понедельник, 17 июня, сборная Украины проведет свою первую игру на Евро-2024 против команды Румынии. "Телеграф" рассказывает, где смотреть матч Румыния — Украина далеко за пределами нашей Родины.

Множество украинцев были вынуждены покинуть свою страну из-за агрессии России и поддерживать нашу команду им также придется вдали от нее. К счастью, трансляция матча Румыния — Украина будет доступна в десятках стран, где могут находиться беженцы.

Где смотреть матч Евро-2024 Румыния — Украина

Матч Румыния — Украина пройдет в Мюнхене на "Альянц Арене" и начнется в 16:00 по киевскому времени. Напомним, что в нашей группе также играют Бельгия и Словакия, которые сойдутся в очном противостоянии также 17 июня.

Интересно, что Румыния сыграет на крупном международном турнире впервые с 2016 года, в то время как Украина выступала на Евро-2020.

По мнению аналитиков, главной звездой команды Румынии является Раду Драгушин, в то время как в нашей команде выделяют Александра Зинченко, Михаила Мудрика и Артема Довбика.

Ранее "Телеграф" писал о том, кого следует опасаться нашим футболистам в составе сборной Румынии.