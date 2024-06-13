Евро-2024: календарь, результаты матчей и турнирные расклады

Главный футбольный турнир года пройдет в Германии

В пятницу, 14 июня, в Германии стартует 17-й чемпионат Европы по футболу. Евро-2024 покажут в Украине на нескольких платформах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей ЧЕ-2024. Видеообзоры всех игр Евро-2024 можно посмотреть у нас на сайте.

Расписание и результаты матчей Евро-2024 по футболу (обновляется)

Групповой этап

Группы на чемпионате Европы-2024 по футболу

Группа A

14.06 – 22:00 — Германия − Шотландия

15.06 – 16:00 – Венгрия – Швейцария

19.06 – 19:00 – Германия − Венгрия

19.06 – 22:00 – Шотландия − Швейцария

23.06 – 22:00 – Швейцария − Германия

23.06 – 22:00 – Шотландия – Венгрия

Группа В

15.06 – 19:00 – Испания − Хорватия

15.06 – 22:00 – Италия – Албания

19.06 – 16:00 – Хорватия − Албания

20.06 – 22:00 – Испания – Италия

24.06 – 22:00 – Албания − Испания

24.06 – 22:00 – Хорватия – Италия

Группа С

16.06 – 19:00 – Словения − Дания

16.06 – 22:00 – Сербия – Англия

20.06 – 16:00 – Словения − Сербия

20.06 – 19:00 – Дания – Англия

25.06 – 22:00 – Англия − Словения

25.06 – 22:00 – Дания – Сербия

Группа D

16.06 – 16:00 – Польша − Нидерланды

17.06 – 22:00 – Австрия – Франция

21.06 – 19:00 – Польша − Австрия

21.06 – 22:00 – Нидерланды – Франция

25.06 – 19:00 – Нидерланды − Австрия

25.06 – 19:00 – Франция – Польша

Группа Е

17.06 – 16:00 – Румыния − Украина

17.06 – 19:00 – Бельгия – Словакия

21.06 – 16:00 – Словакия − Украина

22.06 – 22:00 – Бельгия – Румыния

26.06 – 19:00 – Словакия − Румыния

26.06 – 19:00 – Украина – Бельгия

Группа F

18.06 – 19:00 – Турция − Грузия

18.06 – 22:00 – Португалия – Чехия

22.06 – 16:00 – Грузия − Чехия

22.06 – 19:00 – Турция – Португалия

26.06 – 22:00 – Грузия − Португалия

26.06 – 22:00 – Чехия – Турция

Ранее сообщалось, что сборная Украины поселилась в отеле Legere-Hotel Taunusstein. Этот отель оказался одним из самых недорогих, которые выбрали команды-участницы Евро-2024. К слову, на матчи Сине-желтые будут разъезжать на автобусе премиум-класса Mercedes-Benz Tourismo.