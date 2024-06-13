Евро-2024: календарь, результаты матчей и турнирные расклады
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Главный футбольный турнир года пройдет в Германии
В пятницу, 14 июня, в Германии стартует 17-й чемпионат Европы по футболу. Евро-2024 покажут в Украине на нескольких платформах.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты матчей ЧЕ-2024. Видеообзоры всех игр Евро-2024 можно посмотреть у нас на сайте.
Расписание и результаты матчей Евро-2024 по футболу (обновляется)
Групповой этап
Группа A
14.06 – 22:00 — Германия − Шотландия
15.06 – 16:00 – Венгрия – Швейцария
19.06 – 19:00 – Германия − Венгрия
19.06 – 22:00 – Шотландия − Швейцария
23.06 – 22:00 – Швейцария − Германия
23.06 – 22:00 – Шотландия – Венгрия
Группа В
15.06 – 19:00 – Испания − Хорватия
15.06 – 22:00 – Италия – Албания
19.06 – 16:00 – Хорватия − Албания
20.06 – 22:00 – Испания – Италия
24.06 – 22:00 – Албания − Испания
24.06 – 22:00 – Хорватия – Италия
Группа С
16.06 – 19:00 – Словения − Дания
16.06 – 22:00 – Сербия – Англия
20.06 – 16:00 – Словения − Сербия
20.06 – 19:00 – Дания – Англия
25.06 – 22:00 – Англия − Словения
25.06 – 22:00 – Дания – Сербия
Группа D
16.06 – 16:00 – Польша − Нидерланды
17.06 – 22:00 – Австрия – Франция
21.06 – 19:00 – Польша − Австрия
21.06 – 22:00 – Нидерланды – Франция
25.06 – 19:00 – Нидерланды − Австрия
25.06 – 19:00 – Франция – Польша
Группа Е
17.06 – 16:00 – Румыния − Украина
17.06 – 19:00 – Бельгия – Словакия
21.06 – 16:00 – Словакия − Украина
22.06 – 22:00 – Бельгия – Румыния
26.06 – 19:00 – Словакия − Румыния
26.06 – 19:00 – Украина – Бельгия
Группа F
18.06 – 19:00 – Турция − Грузия
18.06 – 22:00 – Португалия – Чехия
22.06 – 16:00 – Грузия − Чехия
22.06 – 19:00 – Турция – Португалия
26.06 – 22:00 – Грузия − Португалия
26.06 – 22:00 – Чехия – Турция
Ранее сообщалось, что сборная Украины поселилась в отеле Legere-Hotel Taunusstein. Этот отель оказался одним из самых недорогих, которые выбрали команды-участницы Евро-2024. К слову, на матчи Сине-желтые будут разъезжать на автобусе премиум-класса Mercedes-Benz Tourismo.