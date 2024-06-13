Евро-2024 парализовал работу парламента: депутаты рванули в Германию

Парламент европейской страны приостановил работу

В Албании из-за чемпионата Европы-2024 отменили заседание парламента. Сборная этой страны стартует на Евро-2024 матчем против Италии в Дортмунде (Германия).

Большая часть албанских депутатов планируют посетить матчи родной команды на ЧЕ-2024. Об этом сообщает as.

По информации источника, албанские депутаты отправятся в Германию на матч сборной, причем многие сделают это на авто. Из-за этого пленарное заседание на этой неделе, запланированное на четверг, провели в среду, а собрание на следующей неделе было и вовсе отменено. Это очень сильно не понравилось оппозиции, в которой назвали ситуацию "позором".

"Вы отнеслись к парламенту как к своей частной лавочке. Как руководитель, вы должны будете объяснить гражданам, по какой причине сессия была перенесена с четверга на среду.

Вы обязаны это сделать, потому что приняли решение в одностороннем порядке, не посоветовавшись с оппозицией. Если причина заключается в этом [поездке на Евро], то это позорный поступок, и мы дистанцируемся от этого", – заявил глава Демократической партии Албании Газмент Барди в протесте премьер-министру Албании Эди Раме.

Сборная Албании на Евро-2024 попала в "группу смерти" вместе с Италией, Хорватией и Испанией. Вероятно, албанцы не смогут попасть в топ-3 квартета и вылетят из группы. Евро-2024 стартует 14 июня матчем Германия — Шотландия в Мюнхене.