Матч Румунія — Україна на Євро-2024 покажуть по всьому світу: список каналів по країнах
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Матч Румунія — Україна пройде в Мюнхені і розпочнеться о 16:00 за київським часом
У понеділок, 17 червня, збірна України проведе свою першу гру на Євро-2024 проти Румунії. "Телеграф" розповідає, де дивитись матч Румунія — Україна далеко за межами нашої Батьківщини.
Багато українців були змушені залишити свою країну через агресію Росії і підтримувати нашу команду їм також доведеться далеко від неї. На щастя, трансляція матчу Румунія — Україна буде доступна у десятках країн, де можуть перебувати біженці.
Де дивитись матч Євро-2024 Румунія — Україна
Матч Румунія — Україна пройде в Мюнхені на "Альянці Арені" і розпочнеться о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, що у нашій групі також грають Бельгія та Словаччина, які зійдуться у очному протистоянні також 17 червня.
Цікаво, що Румунія зіграє на великому міжнародному турнірі вперше з 2016 року, тоді як Україна виступала на Євро-2020.
На думку аналітиків, головною зіркою команди Румунії є Рада Драгушин, у той час як у нашій команді виділяють Олександра Зінченка, Михайла Мудрика та Артема Довбика.
Раніше "Телеграф" писав про те, кого слід побоюватися нашим футболістам у складі збірної Румунії.