Матч Румунія — Україна на Євро-2024 покажуть по всьому світу: список каналів по країнах

Матч Румунія — Україна пройде в Мюнхені і розпочнеться о 16:00 за київським часом

У понеділок, 17 червня, збірна України проведе свою першу гру на Євро-2024 проти Румунії. "Телеграф" розповідає, де дивитись матч Румунія — Україна далеко за межами нашої Батьківщини.

Багато українців були змушені залишити свою країну через агресію Росії і підтримувати нашу команду їм також доведеться далеко від неї. На щастя, трансляція матчу Румунія — Україна буде доступна у десятках країн, де можуть перебувати біженці.

Де дивитись матч Євро-2024 Румунія — Україна

Матч Румунія — Україна пройде в Мюнхені на "Альянці Арені" і розпочнеться о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, що у нашій групі також грають Бельгія та Словаччина, які зійдуться у очному протистоянні також 17 червня.

Цікаво, що Румунія зіграє на великому міжнародному турнірі вперше з 2016 року, тоді як Україна виступала на Євро-2020.

На думку аналітиків, головною зіркою команди Румунії є Рада Драгушин, у той час як у нашій команді виділяють Олександра Зінченка, Михайла Мудрика та Артема Довбика.

Раніше "Телеграф" писав про те, кого слід побоюватися нашим футболістам у складі збірної Румунії.