Румыния - Украина: онлайн-трансляция матча Евро-2024

Сине-желтые начинают турнир игрой против Румынии

В понедельник, 17 июня, сборная Украины по футболу матчем против Румынии начинает свой путь на чемпионате Европы-2024. Украинцы попали на Евро-2024 через стыковой раунд, в группе Е также сыграют Бельгия и Словакия.

"Телеграф" проведет онлайн-траснляцию матча Румыния — Украина. Встреча состоится в Мюнхене (Германия) на одноименной арене, начало поединка — в 16:00 по киевскому времени.

Румыния — Украина — начало в 16:00 (обновляется)

Сине-желтые подходят к игре с Трехцветными в качестве явного фаворита, однако подопечные Сергея Реброва даже не думают о недооценке соперника. Контрольные матчи сборной Украины показали ее уязвимость в игре с "середняками" европейского футбола, куда можно отнести и румынов. Тем не менее наша команда обязана брать очки в этой встрече, ведь дальше нас ждут дуэли со словаками и бельгийцами, где очки будет взять сложнее.

Добавим, что на матче Румыния — Украина будет работать судейская бригада из Швеции во главе с 35-летним Гленном Нюбергом.

Напомним, матч Румыния — Украина покажут в нашей стране бесплатно по ТВ, а за просмотр в сети придется заплатить. Добавим, что эту игру также можно посмотреть за границей. Накануне букмекеры оценили шансы украинцев в игре с румынами.

С расписанием и результатами матчей сборной Украины следите в статье "Телеграфа". Кроме того, у нас на сайте доступны календарь и расписание всех матчей Евро-2024.