Отключение света в Харькове и области: какие графики будут действовать сегодня

Ограничения введены на полдня

Во вторник, 11 июня, по всей территории Украины действуют стабилизационные графики отключений света, относящиеся также к Харькову и области. Ограничения электричества будут применяться с 14:00 до 23:00.

"Телеграф" публикует графики отключений электроэнергии в Харьковской области. Они вводятся по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.

"11 июня, срок применения графиков почасовых отключений (ГБО) по всей территории Украины продлен – ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00 ", — говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиками и очередями отключений электроэнергии на Харьковщине можно на сайте Energy-UA.

Основной из причин увеличения объемов ограничения стал рост потребления электроэнергии во время жары, а также повреждение электростанций, что приводит к недостатку энергии.

Отметим, что графики включений электроэнергии в Харькове и области были изменены с 8 июня. Ниже опубликовано действующий до 14 июня, по данным Харьковоблэнерго.

Графики разбиты на три зоны:

красным цветом выделены часы без света;

желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений;

зеленым — свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме.

Ранее "Телеграф" писал, что отключение света и графики хотят сделать более справедливыми. Это относится как к критической инфраструктуре, так и к бытовым потребителям.