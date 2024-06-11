В Киеве света не будет до ночи: в "Укрэнерго" рассказали, почему графики буду действовать дольше
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В энергосистеме наблюдается нестабильная ситуация
Во вторник, 11 июня, продлили срок применения графиков стабилизационных отключений света в Киеве. Они будут действовать с 14:00 до 23:00.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Отмечается, что потребление электричества в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии.
"В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — говорится в сообщении.
"Укрэнерго" подчеркивает, что Украина привлекла импорт и аварийную помощь из Европы для преодоления дефицита в энергосистеме. Однако и этого не хватает, чтобы удерживать баланс.
"В течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 865 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 636 МВт", — отмечает прес-служба.
Кроме этого, компания напомнила, что из-за погодных условий на утро остается обесточенным 51 населенный пункт в 5 областях государства, в том числе и в Киевской области.
Напоминаем, просмотреть графики отключений света можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно сделать несколько шагов:
- Перейти на сайт ДТЭК.
- Выбрать пункт "Отсутствует электроэнергия".
- Ввести свою улицу и номер дома в соответствующих строках.
Ранее "Телеграф" писал, что отключение света и графики хотят сделать более справедливыми. При подтверждении лимитов будет учитываться наличие критической инфраструктуры.