Львов без света: когда будут выключать электричество сегодня и действуют ли графики
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Касается бытовых и промышленных потребителей
Во вторник, 11 июня, во Львове и области, как и на всей территории Украины, действуют стабилизационные графики отключений света. Ограничения электричества будут применяться с 14:00 до 23:00.
"Телеграф" публикует графики отключений электроэнергии во Львове и области. Они вводятся по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.
"С 14:00 до 23:00 будут действовать графики почасовых отключений", — сообщает Львовоблэнерго.
Отмечается, что ограничения света будут касаться и бытовых, и промышленных потребителей.
В графиках отключений для каждой группы, которых на Львовщине шесть, указан день и ориентировочное время отключения.
Заметим, что графики почасовых отключений могут применяться не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время отключений или выключать не всех.
Также узнать свою группу можно с помощью:
- сайта "Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света");
- чат-бота "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- чат-бота "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- чат-бота "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- чат-бота "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Напомним, что отключение света и графики хотят сделать более справедливыми. Это относится как к критической инфраструктуре, так и к бытовым потребителям. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы распределение электричества было справедливым.
Ранее "Телеграф" писал, что отключения света будут еще два-три года.