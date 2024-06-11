Отключения света в Украине 11 июня: как сегодня будут действовать графики

В жару потребление электроэнергии возрастает

В Украине с понедельника, после перерыва в воскресенье, снова начали применять отключения света. В Киеве и области, Донецкой, Одесской, Днепропетровской областях во вторник, 11 июня, графики стабилизационных отключений будут действовать с 14:00 до 19:00.

Об этом сообщается в Telegram-канале ДТЭК. В случае изменений там пообещали оперативно информировать.

Стоит отметить, что такая же ситуация должна была быть и по всей Украине, но в "Укрэнерго" предупредили, что 11 июня по всей стране действие графиков продолжили. Они будут действовать не з 14 до 19 часов, как анонсировалось ранее, а с 14:00 до 23:00.

"Причина – потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак", — пояснили энергетики.

Напомним, ранее советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что с 24 июня лимиты потребления электроэнергии будут равномерно распределяться между областями. Однако перед этим от общего объема будут отнимать объем электроэнергии, которая необходима критической инфраструктуре, а уже остаток — будет распределяться. Это должно привести к более равномерным отключениям по всей стране.

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