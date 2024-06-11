Відключення світла у Харкові та області: які графіки діятимуть сьогодні

Обмеження запроваджені на пів дня

У вівторок, 11 червня, по всій території Україні діють стабілізаційні графіки відключень світла, які стосуються також Харкова та області. Обмеження електрики будуть застосовуватись з 14:00 до 23:00.

"Телеграф" публікує графіки відключень електроенергії на Харківщині. Вони вводяться за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України.

"11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень (ГПВ) по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00", — йдеться у повідомлені.

Ознайомитись з графіками та чергами відключень електроенергії на Харківщині можна на сайті Energy-UA.

Основною з причин збільшення обсягів обмеження стало зростанні споживання електроенергії під час спеки, а також пошкодження електростанцій, що призводить до нестачі енергії.

Зауважимо, що графіки включень електроенергії у Харкові та області змінили з 8 червня. Нижче опубліковано чинний до 14 червня, за даними Харківобленерго.

Графіки розбиті на три зони:

червоним кольором виділено години без світла;

жовтим — години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання;

зеленим — світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

Раніше "Телеграф" писав, що відключення світла та графіки хочуть зробити більш справедливими. Це стосується як критичної інфраструктури, так і побутових споживачів.