В Харькове во время учебного полета разбился вертолет Ми-2: есть погибшие

До обнародования результатов расследования попросили воздержаться от предположений и комментариев.

Сегодня, 1 сентября, в учебной авиабригаде Харьковского национального университета Воздушных сил во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение вертолет Ми-2. Погибли два человека.

Об этом сообщили в университете на странице в Фейсбуке.

"В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны.

Как отмечается, командование учебного заведения и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия.

"До обнародования результатов расследования просим воздержаться от предположений и комментариев, с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, в соответствии с установленными процедурами и этическими нормами", — призвали в военном вузе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал потерю F-16.