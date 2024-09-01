У Харкові під час навчального польоту розбився вертоліт Мі-2: є загиблі

До оприлюднення результатів розслідування попросили утриматись від припущень та коментарів

Сьогодні, 1 вересня, у навчальній авіабригаді Харківського національного університету Повітряних сил під час навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Загинули двоє осіб.

Про це повідомили в університеті на сторінці у Фейсбук.

"В навчальній авіаційній бригаді університету під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. Родина університету зазнала непоправної втрати – екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", — ідеться в повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони.

Як зазначається, командування навчального закладу та військової частини всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

"До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", — закликали у військовому виші.

Раніше "Телеграф" розповідав, що колишній спікер Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував втрату F-16.