Утро в России началось с эпичного пожара: подробности, фото и видео

Рассматривают две версии причин возгорания

В российском городе Хабаровск утром 3 октября произошел пожар в музыкальном театре. Огонь охватил 4000 квадратных метров площади, обрушилась крыша и стены.

Во время пожара взорвались четыре газовых баллона, которые были в здании, пишут росСМИ. В самом театре на момент возгорания было несколько человек — они успели покинуть здание.

Сейчас рассматриваются две версии начала пожара. Первая — он начался на крыше театра, где проводились работы с битумом и утеплителями. Возможно, были огневые работы, которые могли вызвать пожар.

По второй версии — по какой-то причине загорелись стройматериалы, находящиеся рядом со зданием. Огонь перекинулся на театр.

Примечательно, что рядом с горящим театром было задержано несколько людей. По предварительным данным, это мигранты, которые занимались ремонтом театра. Однако неизвестно, связано ли их задержание с пожаром или с рейдами по мигрантам, которые сегодня проходят в городе.

Однако глава Хабаровского края, Дмитрий Демешин, заявил, что "налицо нарушения строительных стандартов". Он добавил, что "объект важен для края" и его будут восстанавливать.

По словам сотрудников театра, которые были в здании на момент начала возгорания в помещениях на минус первом этаже, пожарная сигнализация не сработала. Об инциденте они узнали от прибежавших к ним с криками "пожар" коллег.

Как сообщили в МЧС РФ, из горящего театра самостоятельно выбралось трое людей. Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Местный СК уже заявил о проведении проверки о возможном нарушении требований пожарной безопасности.

Как сообщал "Телеграф", 29 сентября, в российском Барнауле произошел сильный пожар. Там загорелось шестиэтажное здание "Барнаульского мебельного комбината".