Флаг и герб уцелели: как выглядит харьковский Госпром после обстрела (фото)
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Здание уникально в своем роде
Россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой в здание Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовали фотографии с места происшествия. Они позволяют оценить масштабы повреждений.
"Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным придает ему уверенность. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решительность", — написал Зеленский.
В свою очередь директор Госпрома Николай Черноухов в комментарии "Новини Live" рассказал, что это здание не просто находится под защитой ЮНЕСКО, но известно во всем мире и его изучают в учебных заведениях, где готовят архитекторов.
По его словам, оно уникально тем, что в стиле конструктивизма административных зданий в мире строили мало. К тому же оно является одним из крупнейших зданий в Европе.
Как сообщалось ранее, россияне 27 октября трижды обстреляли село Дмитровка в Николаевской области FPV-дронами. Из-за этого погиб мирный житель и была уничтожена полицейская машина.