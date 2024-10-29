Флаг и герб уцелели: как выглядит харьковский Госпром после обстрела (фото)

Здание уникально в своем роде

Россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой в здание Госпрома. Это здание является символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовали фотографии с места происшествия. Они позволяют оценить масштабы повреждений.

"Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным придает ему уверенность. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук. Вместо того чтобы заигрывать с ним, мы должны принудить его к миру через нашу коллективную решительность", — написал Зеленский.

В свою очередь директор Госпрома Николай Черноухов в комментарии "Новини Live" рассказал, что это здание не просто находится под защитой ЮНЕСКО, но известно во всем мире и его изучают в учебных заведениях, где готовят архитекторов.

По его словам, оно уникально тем, что в стиле конструктивизма административных зданий в мире строили мало. К тому же оно является одним из крупнейших зданий в Европе.

Как сообщалось ранее, россияне 27 октября трижды обстреляли село Дмитровка в Николаевской области FPV-дронами. Из-за этого погиб мирный житель и была уничтожена полицейская машина.