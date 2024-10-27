Была прекрасным педагогом - стало известно имя жертвы обстрела Киевской области

Ужасная трагедия

Вечером в пятницу, 25 октября, россияне массированно атаковали "шахедами" Киев и Киевскую область. Как стало известно, в результате атаки погибла учительница трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" Лариса Баталко.

Об этом сообщила заведующая отделом Управления образования и науки Бориспольского горсовета Людмила Мозговая в Фейсбук. Женщина была прекрасным педагогом и ее коллеги до сих пор не могут оправиться от произошедшего.

Известно, что женщина погибла от осколка шахеда.

"Страшная ночь… Сначала известие о гибели 14-летней девочки от удара шахеда в Соломенском районе Киева…Затем новость о гибели на Бориспольщине от осколка шахеда женщины… Этой женщиной является учитель трудового обучения Бориспольского лицея "Лидер" Баталко Лариса Владимировна", — говорится в сообщении.

Баталко участвовала в конкурсе "Учитель года" и "передавала детям любовь к рукоделию как к искусству и продолжению народной традиции". Женщина много лет работала учителем трудового обучения и всю себя отдавала профессии.

"Лариса Владимировна подарила после успешного выступления на конкурсе мне красные маки ручной работы (знала, что люблю эти цветы), которые до сих пор украшают мое оригинальное платье. Красное на черном. Как символ памяти о прекрасном педагоге, искреннем человеке, верном профессии учителя…", — написала Мозговая.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий в первое утро после атаки. Он сделал фото и видео, как выглядит пострадавший дом.

В результате попадания "шахеда" по жилой многоэтажке в Соломенском районе Киева погибла девочка-подросток. Известно, что дрон влетел прямо в комнату, в которой находилась 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее бездыханное тело обнаружили в комнате спасатели.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский "шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе. Повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, в одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. Именно в ней спасатели обнаружили погибшую девушку. Шесть человек пострадали, госпитализирован один человек. В общей сложности из дома было эвакуировано более 100 жителей.