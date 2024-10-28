Россияне обстреляли Харьков: пострадало историческое здание Госпрома (фото)

Историческое здание в Харькове было повреждено

Россияне вновь нанесли удар корректируемыми авиабомбами (КАБ) по Харькову, в настоящее время известно о шестерых пострадавших. Также известно о повреждении здания Госпрома

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем telegram-канале. По его словам, было несколько заходов российской авиации и по меньшей мере три бомбы упали непосредственно в Харькове.

"Одно известное место — центр города. Административное здание. Опять сотни окон в жилых домах. Весьма серьезно повреждено опять здание областной больницы", — сказал он.

Синегубов добавил, что известно о шестерых раненых вследствие удара, их состояние разное. Он подчеркнул, что взрыв произошел в центре города около 21:00 и можно считать чудом, что в этом обычно людном месте не было больше жертв.

Что касается больницы, то там произошло разрушение нескольких этажей, поскольку бомба попала непосредственно в само здание.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что бомба попала в здание Госпрома. Оно находится под защитой ЮНЕСКО и является памяткой архитектуры.

Также эту информацию подтвердил городской глава Игорь Терехов. Он отметил, что даже Гитлер во Второй мировой войне не делал того, что сейчас делают россияне.

Как сообщалось ранее, россияне 27 октября трижды обстреляли село Дмитровка в Николаевской области FPV-дронами. Из-за этого погиб мирный житель и была уничтожена полицейская машина.