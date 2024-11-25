Имел награды от Кремля. В Харькове задержали настоятеля храма УПЦ МП из-за сотрудничества с россиянами (фото)

Для связи с россиянами подозреваемый использовал мобильный телефон

В Харькове, где утром 25 ноября произошел прилет, Служба безопасности Украины задержала очередного предателя, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Им оказался клирик УПЦ (МП), настоятель одного из местных храмов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, он подозревается в шпионаже по военным ВСУ в Харькове и сливании информации россиянам. Среди прочего, он хотел установить приблизительное количество личного состава и вооружения на украинских блокпостах вблизи областного центра.

"Также протоиерей отслеживал маршруты перемещения военной техники ВСУ в направлении передовой. Полученные сведения клирик мессенджером направлял агрессору в виде меток на гугл-картах и их детальным описанием", — отмечают представители ведомства.

Предупреждая подготовку очередного ракетного удара по Харькову и позиций Сил обороны, СБУ провела спецоперацию по задержанию российского информатора. Как выяснило следствие, 43-летний священник начал сотрудничать с оккупантами в октябре 2024 года. С 2009 и по 2018 гг. он проживал на территории России. Затем переехал в Харьков, где его назначили настоятелем местного храма. Также он был одним из ІТ-специалистов епархиального управления УПЦ (МП).

Связь с российскими оккупантами клирик держал с помощью мобильного телефона. В ходе проверки на гаджете были обнаружены доказательства сотрудничества. Также при обыске были найдены российские рубли, награды Кремля и портреты русского духовенства.

Как отмечают в СБУ, задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ — "несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности". Ему грозит до восьми лет заключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове удалось задержать российских диверсантов, совершавших теракты и собиравших информацию для спецслужб РФ. Деятельность группы координировал боевик из т.н. "спецназа ДНР", воюющего в составе российских оккупационных войск против Украины.