С погибшей в ДТП блогершей Аней Жук попрощались в Харькове. На похоронах был и ее муж (фото, видео)
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Проститься с девушкой пришло большое количество людей
В Харькове состоялось прощание с блогершей Анной Жук, которая погибла в автокатастрофе. На церемонии прощания присутствовали родные, друзья и знакомые.
Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Отмечается, что церемония прощания с девушкой состоялась в воскресенье, 26 января.
На кадрах также заметили мужа погибшей блогерши — 24-летнего Владимира Белевцова, который в день трагедии был за рулем автомобиля. Он стоит в клетчатой рубашке и с гипсом на руке.
Что известно об аварии
ДТП случилось 24 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области, недалеко от села Засулье возле Лубен.
По предварительной информации, за рулем автомобиля Lexus находился 24-летний мужчина. Автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, который был припаркован за пределами проезжей части.
В результате аварии 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте из-за полученных травм. Водитель грузовика (41 год), водитель Lexus и 8-летний пассажир внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о муже погибшей блогерши Анны Жук и чем он занимался.