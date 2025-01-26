С погибшей в ДТП блогершей Аней Жук попрощались в Харькове. На похоронах был и ее муж (фото, видео)

Проститься с девушкой пришло большое количество людей

В Харькове состоялось прощание с блогершей Анной Жук, которая погибла в автокатастрофе. На церемонии прощания присутствовали родные, друзья и знакомые.

Информация об этом появилась в местных Telegram-каналах. Отмечается, что церемония прощания с девушкой состоялась в воскресенье, 26 января.

На кадрах также заметили мужа погибшей блогерши — 24-летнего Владимира Белевцова, который в день трагедии был за рулем автомобиля. Он стоит в клетчатой рубашке и с гипсом на руке.

Что известно об аварии

ДТП случилось 24 января на трассе Киев-Харьков-Довжанский в Полтавской области, недалеко от села Засулье возле Лубен.

По предварительной информации, за рулем автомобиля Lexus находился 24-летний мужчина. Автомобиль на большой скорости врезался в грузовик, который был припаркован за пределами проезжей части.

В результате аварии 39-летняя женщина, которая была пассажиркой Lexus, погибла на месте из-за полученных травм. Водитель грузовика (41 год), водитель Lexus и 8-летний пассажир внедорожника получили телесные повреждения и были доставлены в Лубенскую больницу интенсивного лечения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о муже погибшей блогерши Анны Жук и чем он занимался.