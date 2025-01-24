Стал фатальным в ее жизни: что известно о "Лексусе", в котором погибла Анна Жук

Внедорожник стал фатальным в жизни Анны, пишут интернет-пользователи

В пятницу, 24 января, на трассе Харьков-Киев произошло ужасное ДТП, в результате которого погибла блогер Анна Жук, более известная как Аннет. В автомобиле вместе с ней находились супруг и старший сын.

Lexus LX 450D Luxury, за рулем которого находился муж Анны, был куплен около года назад в автосалоне Platinum Auto. Сейчас такой автомобиль стоит почти 2,9 млн грн.

Внедорожник оснащен 4,5-литровым дизельным турбодвигателем V8 мощностью 272 л.с. (крутящий момент 650 Нм) и 6-ступенчатым "автоматом". По паспорту такой автомобиль разгоняется с 0 до 100 км/ч. за 8.6 секунд и тратит в комбинированном цикле 9.5 л/100 км.

После покупки супруг Анны, поделился радостью в своем Instagram. Тогда в комментариях было много поздравлений, а сегодня люди пишут, что эта машина стала фатальной в ее жизни.

Кто такая Анна Жук

Анна Жук была популярным блогером из Харькова и матерью троих сыновей. Она активно делилась своей жизнью в социальных сетях, особенно в Instagram, где у неё было более 370 тысяч подписчиков. Анна участвовала в различных проектах, направленных на поддержку женщин, проводила мастер-классы и тренинги, а также была активной участницей интервью и подкастов.

Напомним, в результате столкновения "Лексуса" с грузовиком, Анна Жук погибла на месте, а ее муж и сын были прооперированы. Водитель фуры не пострадал.